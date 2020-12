Pour soutenir les étudiants à l'approche des examens, Evere ouvre l'espace associatif Eugène Moreau, situé rue De Lombaerde 21. L'accès à la salle d'étude est libre sans rendez-vous moyennant une première inscription via un formulaire en ligne.

"L'espace est composé de différents locaux spacieux et aérés qui permettront une atmosphère de travail sereine et dans le respect des restrictions liées aux précautions sanitaires", précise le bourgmestre et président de l'ASBL Cohésion sociale d'Evere Ridouane Chahid (PS). Un membre du personnel de l'association se chargera de veiller au respect du règlement d'ordre intérieur.

L'espace, qui dispose d'une connexion wifi, sera ouvert du lundi au dimanche de 9h à 19h, du 19 décembre au 17 janvier.