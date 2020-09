A partir de mercredi, le port du masque ne sera plus obligatoire partout à Bruxelles. A Evere, il le restera cependant dans certains quartiers dans lesquels les autorités locales estiment que les mesures de distanciation ne peuvent être respectées (voir ci-dessous). Outre ces zones, le masque sera obligatoire dans l'enceinte des marchés communaux et dans un rayon de vingt mètres de l’entrée de tout établissement scolaire situé sur le territoire communal.

Le moulin d'Evere et les salles de réception le chalet rose et la fermette sont par ailleurs fermés. L’administration communale, les bibliothèques et la ludothèque sont ouvertes uniquement sur rendez-vous.

Dans le haut de la commune, sont concernés par l'obligation du port du masque la chaussée de Louvain, entre l'avenue Grosjean et la rue des Deux Maisons, la place Paduwa, l'avenue Grosjean entre la chaussée de Louvain et l'avenue Mommaerts, l'avenue Mommarts, l'avenue du Cimetière de Bruxelles, entre l'avenue Guillaume et le parvis du cimetière de Bruxelles, l'avenue Platon ainsi que le parking et les allées extérieures des magasins Medimarket et Traffic avenue Cicéron.

Dans le centre, sont concernées l'avenue des Loisirs, l'avenue des Olympiades, entre l'avenue des Loisirs et la sortir du parking du Carrefour, la rue Kurth, entre l'avenue Conscience et le pont du chemin de fer, l'avenue Conscience, entre la rue De Boeck et la rue Desmeth, l'avenue Notre-Dame entre le square Hoedemaekers et la chaussée de Haecht, la chaussée de Haecht et l'esplanade devant l'entrée de la maison communale.

Enfin, dans le quartier Paix, sont concernées la place de la Paix, la rue Stuckens, entre la rue Van Assche et la place de la Paix, la rue Plaine d'aviation, entre la place de la Paix et la chaussée de Haecht, la rue de Paris, entre la place de la Paix et la chaussée de Haecht et la rue Plaine d'aviation entre la place de la Paix et la chaussée de Haecht.