Les Everois et Everoises pourront à nouveau profiter de leur piscine communale dès ce lundi. Outre la fermeture liée à la crise sanitaire ces dernières semaines, le Triton était inaccessible aux nageurs depuis le début de l'année en raison de travaux de rénovation.

A partir du 7 décembre, vous pourrez découvrir les nouvelles installations de la piscine comme le sauna, les douches flambant neuves et le nouveau système de ventilation et de chaufferie. Le tout selon l'horaire "période Covid", règles sanitaires oblige. Infos et réservations à info@tritonevere.be ou au 02 205 12 60.