Le véhicule s'est retourné sur le toit.

Un accident de la route s'est produit un peu avant 7h ce vendredi matin à Evere. Une voiture a fait une embardée sur la berme juste avant le feu au croisement entre l'avenue Ciceron et la rue Franz Guillaume.

La voiture s'est retournée sur le toit et le conducteur a été légèrement blessé et emmené à l'hôpital. L'automobiliste a soufflé safe, précise la zone de police Bruxelles-Nord (Evere, Saint-Josse et Schaerbeek).

Les circonstances exactes de l'accident doivent encore être éclaircies. La circulation a été rouverte à 8h15.

Mobiris est sur place afin de réparer le feu de signalisation endommagé par l'accident.