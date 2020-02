Sur le modèle des speed dating, Evere propose les job dating.

Dix minutes pour convaincre. C’est le temps laissé aux chercheurs d’emploi pour persuader des recruteurs de leur accorder une chance d’obtenir un véritable entretien d’embauche. A la maison communale d’Evere, une fois par mois, quatre employeurs accoudés à des tables hautes de bistrot rencontrent des candidats éverois ou d’autres communes qui se succèdent devant eux avec leur CV et leur bagout.

Après une première prise de contact lors d’un bref face-face, le candidat a une idée du type d’entreprise recruteuse et le profil de fonction disponible. De son côté, l’employeur peut rapidement apprécier les capacités et la volonté du candidat. "C'est une tactique originale et bénéfique de plus en plus en vogue", expliquent l'échevine de l'Emploi Muriel Duquennois (Défi) et le bourgmestre faisant fonction Ridouane Chahid (PS).

La prochaine édition aura lieu le mardi 18 février, de 17h à 19h30 dans le hall de la maison communale d'Evere. Plus d'infos au 02/247.63.16.