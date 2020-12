Etoiles, cadeau, sapins : les illuminations ont envahi la commune d'Evere cette année, sur les ronds-points et devant la maison communale. Et si Evere a mis les petits plats dans les grands, elle vous propose d'en faire autant.

Le lundi 21 décembre, jour le plus court et le plus sombre de l'année, les Bruxellois(es) sont invités à mettre leur fenêtre en lumière pour composer ensemble un spectacle lumineux à partager avec ses voisin(e)s. A l'occasion de cet événement "Voir la lumière", Evere lance un concours pour féliciter les plus belles illuminations.

Pour participer, envoyez les photos de vos plus belles créations à events@evere.brussels jusqu'au 3 janvier. Les dix gagnant(e)s recevront un bon de chez Bongo. Résultats le lundi 4 janvier.