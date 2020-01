Le conseil consultatif devrait être opérationnel d'ici le mois de mars.

Evere veut encourager la participation de ses citoyen.ne.s. Trois conseils de quartier (pour le haut Evere, Evere centre et le bas Evere) existent aujourd'hui dans le but de rapprocher l'administration communale et la population. Ils permettent notamment aux Everois.es d'interagir avec les agents locaux chargés des grands projets communaux. Force est pourtant de constater qu'ils constituent surtout un entre-soi d'une petite quinzaine de personnes. "Seul un petit noyau d'Everois.es y participent réellement, confirme l'échevin de la Participation citoyenne Pascal Freson (Défi). De plus, les conseils sont confrontés à des problèmes logistiques similaires et sont demandeurs d'une structure faîtière pour mieux organiser les rencontres."

C'est dans ce cadre que la commune a décidé de créer un conseil consultatif de la participation citoyenne. L'objectif affiché : redynamiser les conseils de quartiers. "C'est un outil pour élargir la participation citoyenne. Nous allons faire des efforts en matière de communication pour inviter les Everois.es à se déplacer et nous faire part de leurs questionnements et avis quant aux grands projets communaux."

A l'ordre du jour du conseil communal ce jeudi, le conseil consultatif sera présenté aux autres partis qui désigneront les conseillers communaux qui en feront partie en février. "Le conseil consultatif devrait être actif à partir du mois de mars. Il se réunira deux fois par an, ou plus si les Everois.es se montrent intéressé.e.s", conclut Pascal Freson.