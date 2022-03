Les personnes intéressées peuvent partager gratuitement les images de leur défunt animal via le site memorywall.be.

Initiative assez innovante à Bruxelles. La commune d’Evere se dote d’une plate-forme virtuelle pour rendre hommage aux animaux décédés.

"Grâce à cette plate-forme, c'est gratuitement que chaque personne en deuil de son compagnon pourra poster photos et quelques mots d'amour, d'amitié et de souvenirs...", indique Stéphanie Challe, présidente de l’ASBL Ever'y Cat, lieu où a été inauguré le mur commémoratif.

© D.R.

Le projet est porté par l’échevine Martine Raets (Open VLD) avec le soutien du bourgmestre Ridouane Chahid (PS).

"Cette initiative, unique en son genre, permet de faire le deuil de leur fidèle ami à deux ou quatre pattes tout en lui rendant hommage en publiant un souvenir, un texte et quelques photos de leur animal adoré. Ce site offre une alternative à ceux qui n’ont pas trouvé de lieu de sépulture pour leur animal et aux amis qui peuvent encore rendre hommage de cette manière", indique la mandataire.

Le site www.memorywall.be est gratuit et disponible en français, anglais et néerlandais.