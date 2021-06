Ce duo d'événements repris sous l'intitulé "Double Bill" restera visible jusqu'au 9 janvier prochain. La première exposition est consacrée au créateur d'affiches de films bruxellois Laurent Durieux. Elle compte près de 100 œuvres réalisées de 2012 à aujourd'hui. Laurent Durieux a réalisé des affiches pour les réalisateurs Francis Ford Coppola et Steven Spielberg. Il a notamment dessiné celles des films "Les Aventuriers de l'Arche Perdue" et "Shining".

"The ABC Of Porn Cinema" est une exposition consacrée à l'ancien cinéma l'ABC, qui a fermé ses portes en 2013. Situé sur le boulevard Anspach dans le centre de Bruxelles, il était le dernier cinéma bruxellois pour adultes fonctionnant "à l'ancienne", en projetant des films en 35 mm. L'exposition a été réalisée en partenariat avec le cinéma Nova, dont les équipes s'étaient mobilisées à la reprise du lieu pour conserver ce patrimoine.

À travers de nombreux documents, posters, affiches peintes à la main, pavés de presse, photos censurées et installation artistique, ce sont quatre décennies d'activité qui sont présentées au public. Le fonds rassemble quelque 3.000 bobines de films. Cette collection illustre "l'âge d'or" de la pornographie. Elle est à découvrir armé d'un regard critique aiguisé par le recul du temps, car elle est empreinte d'un point de vue masculin et blanc, hétéronormé, sexiste et souvent violent. L'exposition évoque aussi le monde qui entourait le cinéma.