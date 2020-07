Le 11 mai 2020, une ordonnance de police imposait le port du masque dans les quartiers commerçants de Sainte-Alix et Stockel. Cette obligation est désormais étendue aux noyaux commerçants du quartier Centre (incluant la place des Maïeurs) et du rond-point de l’Europe (drève de Nivelles - avenue des Frères Legrain) ainsi qu’au rond-point Montgomery.

En cohérence avec les mesures fédérales, le marché hebdomadaire du Chant d’Oiseau a également été ajouté à la liste des marchés visés par l’obligation du port du masque.

"La commune de Woluwe-Saint-Pierre est la seule commune bruxelloise qui n’enregistre aucun nouveau cas de coronavirus depuis plus de 10 jours. Un chiffre qui conforte notre politique d’anticipation et de prudence qui est manifestement bien respectée par notre population. Je remercie nos habitants pour leur discipline et les invite à poursuivre les efforts indispensables pour limiter autant que possible les restrictions", explique Alexandre Pirson, bourgmestre faisant fonction. " Face à la recrudescence globale du nombre de cas, et même si notre commune n’est, à ce jour, pas directement concernée, nous voulons rester vigilants face au risque de propagation du virus. C’est pourquoi, en plus des nouvelles mesures des CNS des 23 et 27 juillet, nous avons décidé d’étendre l’obligation du port du masque aux trois autres lieux plus denses de la commune."

Les services de police de l’ordre veilleront à la stricte application de toutes les nouvelles mesures dans les semaines à venir. L’ordonnance et le plan des quartiers des visés seront en ligne dans la section Coronavirus du site internet communal www.woluwe1150.be.