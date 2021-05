Dès samedi, la réouverture des terrasses Horeca permettra à la vie sociale de reprendre petit à petit à Bruxelles. De nombreuses communes accompagnent cette réouverture de mesures permettant d'agrandir les terrasses afin d'accueillir un maximum de monde dans le respect des règles sanitaires. Si les pompiers bruxellois se réjouissent de ce retour à une vie plus normale, ils s'inquiètent également de l'accessibilité de leurs véhicules de secours dans les artères concernées par les extensions de terrasses.

Le règlement général de police prévoit que "les projets d’extension de terrasse ne peuvent réduire les largeurs de chaussée accessibles aux véhicules du service d’incendie. L’implantation de ces terrasses ne peuvent entraver l’accès aux véhicules de secours aux bâtiments en intérieur d’ilot ou qui ne sont pas à front de rue. Les terrasses ne peuvent entraver l’accès aux taques des hydrants et aux organes de coupure d’alimentation de gaz et d’eau situés en trottoir".

Dans un communiqué, les pompiers rappellent ainsi quelques consignes : les meubles doivent être faciles à déplacer ; privilégier des matériaux ignifuges et suffisamment résistants au vent et aux intempéries ; aucune construction ne doit être fermement ancrée, ni à votre propre façade, ni dans le domaine public ; les issues (de secours) et les voies d'évacuation des établissements de restauration ou d'autres bâtiments ne doivent en aucun cas être restreintes ou obstruées ; le revêtement de sol n'est pas autorisé (sauf si l'opérateur a déjà l'autorisation nécessaire) ; lorsque la terrasse est fermée, la voie publique sera dégagée.

"C’est un "incident" du 1er mai passé qui nous a, entre autre, incité à rédigé ce communiqué. En effet, lors d’une intervention pour un incendie, un côté de la rue était inaccessible pour les véhicules de secours suite à la présence d’encombrant/matériel appartenant à deux commerces. Heureusement, ceci n’a pas eu des conséquences pour les opérations d’extinction de l’incendie de faible importance", explique le porte-parole des soldat.e.s du feu Walter Derieuw.