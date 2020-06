Un passage par la rue Neuve et la Tour des Finances est prévu.

Samedi 27 juin, des centaines de personnes se rendront à Bruxelles pour une journée d’action, qui se conclura au pied de la tour des Finances. Par ce rassemblement non autorisé, qui respectera les distances physiques réglementaires, Extinction Rebellion invite les citoyen·ne·s à se réapproprier l’espace public et à exprimer leurs préoccupations. Cette action vise à communiquer aux autorités les revendications de la population pour un avenir plus durable, explique le collectif dans un communiqué.

"Lors de cette action de désobéissance civile, des membres de 18 groupes locaux d’Extinction Rebellion feront une pause au sens propre, en se figeant dans l’espace public. Ces groupes d’activistes resteront ainsi "gelés" deux fois dans la zone piétonnière, puis se rendront à la tour des Finances pour une cérémonie d’inauguration au cours de laquelle ce bâtiment sera rebaptisé Tour de la Résilience." L’action commencera à 15h à la Bourse où un groupe s’immobilisera pendant 15 minutes. Ces groupes iront ensuite tenir leurs pancartes rue Neuve à 16h puis à la tour des Finances à 17h.