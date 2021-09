Fabian Maingain (Defi) veut étendre le Covid Safe Ticket aux deux autres régions et "pourquoi pas dans les lieux de culte" BruxellesInterview Interview > Mathieu Ladevèze © DEMOULIN BERNARD

L’échevin bruxellois en charge du Commerce Fabian Maingain (Défi) est inquiet. La fin de la TVA à 6 % dans l’Horeca, l’absence d’annonce claire sur la prolongation - ou non - des mesures de soutien économique au-delà du 30 septembre lors du dernier Codeco et la gestion désormais différenciée des mesures sanitaires lui fait craindre le pire. Il annonce par ailleurs la pérennisation de l'extension des terrasses Covid. "On est à moins de deux semaines de la fin des mesures et on n’a toujours aucune nouvelle sur ce sujet. Je crains que cela soit la prochaine étape. Je ne peux pas imaginer que les ministres néerlandophones du gouvernement bruxellois puissent être complices de cette stratégie. Je m’interroge sur le fait que, tout à coup, on ne soutiendrait plus le secteur Horeca alors que l’on sait que c’est Bruxelles qui en souffrirait le plus." Interview