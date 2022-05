Fabrice Cumps transmet sa compétence Finances à Elke Roex : “le capitaine quitte le navire”, se moque l'opposition Bruxelles M.D. Le bourgmestre d’Anderlecht renonce à ses compétences en matière de finances alors que la commune peine à boucler son budget 2022. © Belga - Photo news

C’est du pain béni pour l'opposition. Fabrice Cumps (PS) annonce transmettre ses compétences en matière de finance à la 4e échevine Elke Roex (Vrooruit). Le bourgmestre s’explique dans un post Facebook “J'avais promis de ne pas me consacrer uniquement sur mes attributions propres, mais de jouer surtout un rôle d'animateur / entraîneur pour l'ensemble des compétences communales. Afin de conserver du temps pour jouer ce rôle et également pour pouvoir continuer pleinement à assurer mon rôle en matière de sécurité, j'ai souhaité, en accord avec le collège de céder mes attributions liées aux Finances à l'échevine Elke Roex, ce qu'elle a accepté.”



L'opposition s’en donne alors à cœur joie. Pour Gilles Verstraeten (N-VA), “le capitaine quitte le navire alors que le bateau fonce droit sur un iceberg.” Pour poursuivre sur la métaphore nautique, l’élu reprend un autre passage du poste Facebook du bourgmestre : "Il dit ne pas vouloir augmenter l'impôt, mais vu l’état de nos finances, il va y avoir des choix difficiles à prendre. L'iceberg est devant, et on maintient le cap.”



Côté PTB, on préfère le milieu gastronomique. “Il refile la patate chaude à Roex”, commente Giovanni Bordonaro. “Il avait l'expérience et l’expertise donc c’est assez étonnant. Reste à voir si Madame Roex gère mieux son échevinat au Finances que son ancien à la Propriété. Actuellement, elle est en charge de l’Économie et du Commerce, on peut se dire qu’il y a un lien.”



Le MR, pour sa part, reste nuancé. Gaëtan Van Goidsenhoven : “ce n’est pas une surprise. Fabrice Cumps concentrait les pouvoirs entre ses mains. Il avait beaucoup de leviers juste pour lui et beaucoup de dossiers chronophages. Ça rendait certains échevins inutiles. Je pense que c’est une des raisons pour laquelle le budget n’avance pas. C’est donc une bonne chose, mais cela arrive un peu tard. J’espère pour Mme Roex que le dossier budget 2022 est déjà bien avancé.”



“Je ne nie pas la situation.”



Pour sa part, Fabrice Cumps explique que le budget n’est toujours pas à l’équilibre et le choix de ne pas augmenter les impôts “qui pèsent sur les citoyens” complique la mission. “Si je veux me consacrer au budget à 100 % pour en proposer un d’ici juin, je ne peux pas m’occuper des autres compétences notamment la sécurité que je ne veux pas délaisser”. La toute nouvelle échevine au Finances, Elke Roex “trouve que le choix du bourgmestre montre la considération qu’il a pour le budget. Cela fait 19 ans que je suis à temps plein en politique, donc un budget ce n’est pas nouveau pour moi, même s'il y a de nouveaux défis.”