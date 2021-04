La révolte Horeca du 1er mai s'essouffle à Bruxelles: "Les sanctions sont trop lourdes à supporter financièrement" Bruxelles A. F. © Demoulin

Perte du double droit passerelle, suppression de la licence terrasse, fermeture possible de l'établissement. Les restaurateurs qui comptent ouvrir prématurément risquent très gros. Des actions symboliques devraient néanmoins avoir lieu le week-end du 1er mai. De nombreux patrons de restaurants et de bars envisagent d'organiser une 'marche noire' et rejoindre Cycle for Freedom autour du lac du bois de la Cambre.