L’ASBL est née grâce à Daphna et Assal, les deux co-fondatrices, qui décrivent Face B comme un collectif en lien avec les artistes. Juriste et ingénieur de gestion de professions, elles ont déjà à leur actif plusieurs projets d’appropriation de la ville et des arts urbains à Bruxelles. "Nous avons dans l’idée de réinventer l’urbanisme à travers l’art et la culture", explique Daphna.

Pourquoi Face B ?

"Dans un vinyle, la face A est considérée comme celle commerciale de l’artiste, tandis que la face B est plus personnelle. C’est la face où rien n’est attendu et tout est possible", explique Daphna.

A la rue Lebeau, elles ont installé un espace tant de résidence que de réflexion, baigné parmi des expositions temporaires d’artistes, et d’activités telles que des ateliers d’arts plastiques, des conférences, des ciné-débats, des rencontres avec des professionnels, des concerts. Et ce à destination de tout public : professionnels, jeunes, débutants, …

Plus qu’une galerie, elles veulent en faire un lieu de vie, un espace connecté entre arts, culture et urbanisme. Sur place, on trouve aussi un coin où boire un verre.

© Ennio Camerière

Un lieu iconique de Bruxelles

Connu pour être un quartier consacré aux arts, le rez commercial est l’ancien lieu de l’emblématique magasin Taschen, resté vide plusieurs mois, alors que les commerces vivent depuis des années une désertification des citoyens bruxellois. "Nous voulons ramener les citoyens dans le quartier. C’est un véritable défi", explique Assal. Les deux co-fondatrices de Face B ont aménagés les lieux de manière durable avec des matériaux provenant de l’artisanat ou de l’économie circulaire.

Pour garder leur autonomie, les deux associées ont lancé un financement participatif. Cet argent servira à l’aménagement des lieux, à l’achat du matériel, à valoriser les artistes touchés par la crise, ….Car pour l’instant, Daphna et Assal financent le tout avec leurs fonds privés. "Il y a peu de lieux culturels à Bruxelles qui sont associatifs et ne dépendent pas d’institutions, et donc de subsides", explique Assal.

Chaque participation vous permet de recevoir des accès à certains évènements, une boisson sur place, des affiches. A présent, Il une dizaine de jours sur le compteur pour arriver à 10 000 euros, même si ce montant n’est pas limité.