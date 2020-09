Facebook ouvre aujourd’hui un appel à candidature pour son programme de subventions visant à soutenir les petites entreprises bruxelloises en cette période difficile. Ce faisant, l’entreprise vise avant tout à aider les entrepreneurs à poursuivre leurs activités. Facebook prévoit un montant total d'environ 300 000 euros de subventions, qui pourra être accordé à 83 entreprises.

La subvention est destinée aux entreprises basées à Bruxelles, employant entre deux et cinquante personnes, en activité depuis au moins un an et confrontées à des défis qui sont la conséquence directe de la pandémie Covid-19. Une grande partie de chaque subvention sera octroyée en financement direct, le reste consistant en des crédits publicitaires visant à aider l’entreprise à atteindre davantage de clients. Deloitte sélectionnera les petites entreprises bénéficiaires et gérera l’octroi des subventions.

Les candidatures devront être envoyées entre le 29 septembre 10 h et le 8 octobre 18 h. Les entreprises peuvent vérifier au lien suivant si elles sont éligibles pour participer au programme : https://www.Facebook.com/grantsforbusiness.

"Des millions de petites entreprises utilisent Facebook et Instagram pour rester connectées avec leur clients. Nos plateformes ont joué un rôle crucial en les aidant à atteindre les clients et à vendre en ligne pour rester à flot durant cette crise. La pression financière demeure néanmoins. Nous savons qu’un petit geste peut faire beaucoup et c’est la raison pour laquelle nous offrons ce programme de subventions. Nous espérons que ces subventions, ainsi que les outils et formations gratuits que nous avons créés, soutiendront les petites entreprises dans leurs efforts pour se relancer", explique Alexis Lebedoff, manager de Facebook en Belgique.