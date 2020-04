Parmi les mesures proposées, un élargissement de l'accès au tarif social fédéral.

"De nombreux ménages bruxellois risquent malheureusement d’être confrontés à une diminution de leurs revenus suite à la crise du Covid-19. Dans ce contexte difficile, les factures d’énergie peuvent devenir des charges trop importantes. C’est pourquoi, à côté de l’interdiction généralisée de toute coupure d’eau-gaz-électricité jusqu’au 30 juin, nous allons amplifier la protection sociale des Bruxellois les plus exposés à la crise", déclare le ministre bruxellois de l’Energie, Alain Maron (Ecolo), interpellé ce jour au Parlement sur la question.

Après concertation avec les acteurs bruxellois de l’énergie, Alain Maron propose plusieurs mesures au gouvernement bruxellois ce jeudi. Il demande d'une part un élargissement de l'accès au tarif social fédéral qui est, de l'avis des acteurs sociaux de première ligne, l’outil le plus adapté pour soutenir les ménages en perte de revenu dans leur accès à l’énergie. Le tarif social permet d’avoir accès au tarif le plus bas sur le marché des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel – tout en restant chez son fournisseur commercial. L’automaticité de l’accès au tarif social évite le mécanisme de non-recours aux droits.

Une autre mesure vise le renforcement de l'accès au statut de client protégé, ouvrant automatiquement l'accès au tarif social pour les ménages dont les revenus ont diminué et qui sont en difficulté de paiement de leur facture d'énergie.

Sont concernés les ménages bénéficiaires du chômage temporaire (sur base de la preuve de leur attestation de chômeur temporaire délivrée par l'ONEM et de la mise en demeure du fournisseur d'énergie) et les indépendants bénéficiaires de l'allocation d'arrêt d'activité (via le droit passerelle et sur base de la mise en demeure du fournisseur d'énergie). Les ménages non repris dans ces deux catégories mais ayant subi une perte importante de revenu suite à la crise et qui se trouvent en défaut de paiement de leurs factures énergétiques, pourront se voir octroyer le statut via enquête sociale du CPAS.

"Cette crise ne peut pas mettre à mal l’accès des Bruxellois à l’énergie et accroître les situations d’endettement énergétique", conclut Alain Maron.