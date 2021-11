Une version hasardeuse de la Cocom

Jusqu'où cette faille est-elle capable de mener le gouvernement bruxellois ? Ce mardi, en conférence de presse sur la situation sanitaire et l'évolution des chiffres, la responsable Covid-19 au sein de la Cocom, Inge Neven, confirmait la réception d'une plainte de la part de Charta 21, un regroupement de citoyens créé pendant le confinement s'inquiétant (entre autres) de la protection des données personnelles. "avance la fonctionnaire avant de promettre d'"

Justement, au niveau de la Cocom, on certifie qu'aucun changement n'a été fait, ni ne sera fait, sur Bruvax tant que l'enquête juridique n'est pas clôturée. Pourtant, la rédaction de la DH a fait le test ce mardi en matinée, aucun message n'avertit l'inéligibilité à la vaccination. Autre point d'ombre, le degré d'information de la Cocom par rapport à cette faille. L'institution assurait ne pas avoir connaissance du problème avant la réception, mais Le Soir admet pourtant dans son article en citant Charta 21 que le message signifiant les raisons de l'inéligibilité a été modifié, prouvant que la Cocom avait bien connaissance de la faille. Une accusation dont se défend l'institution publique : "Dans le contexte de l'administration de la 3ème dose (booster), le terme de 'complètement vacciné' n'était plus correct et a été remplacé par 'pas éligible'." S'il s'avère que la Cocom avait connaissance du problème, elle avait 72 heures pour en avertir l'Autorité de Protection des Données, mais les membres de la Cocom assurent qu'ils n'étaient pas au courant de la faille, et feront le nécessaire auprès de l'APD.

Les explications d'Alain Maron

Jusqu'où cette faille est-elle capable de mener le gouvernement bruxellois ? Sur les réseaux sociaux, l'opposition bruxelloise s'est précipitée sur l'occasion pour énumérer les failles du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire. Le PTB, le CdH et le MR ont directement demandé des comptes au gouvernement bruxellois. Alain Maron, quant à lui, a communiqué auprès de Belga. "Si une personne utilise de manière frauduleuse et illégale un numéro national autre que le sien et 'simule' une inscription à la vaccination, on peut déduire, concernant la personne dont le numéro national a été utilisé frauduleusement, si oui ou non cette personne s’est déjà inscrite à la vaccination précédemment. La Cocom évalue la situation d’un point de vue juridique et fera évoluer le système en cas de nécessité".