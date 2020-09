Vanessa Vilain, son mari et leurs trois enfants de 2, 3 et 4 ans doivent quitter leur appartement insalubre le 15 septembre et n'ont pas de solutions pour se reloger.

"Il y a des cafards et nous avons vu des souris traverser la pièce, confie Vanessa Vilain. Ma fille dort là". Le matelas est posé par terre dans un coin du salon. Logement insalubre, procédure d'expulsion engagée, Vanessa Vilain, mère de trois enfants de 2, 3 et 4 ans est découragée. Le 15 septembre, Vanessa, son mari et leurs trois petites têtes blondes doivent quitter leur vétuste appartement rue Victor Hugo à Schaerbeek. Pour l'instant, ils n'ont pas d'autre endroit où vivre et seront donc à la rue dans six jours. "J'ai eu un rendez-vous au centre hébergement d'urgence à Forest hier après-midi (mardi) pour un entretien. J'ai eu une place à l'hôtel Continental devant la gare