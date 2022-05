Depuis le début de la crise, de nombreux foyers peinent à faire face à des dépenses de la vie courante. Du côté du Mont-de-Piété, on observe un afflux inhabituel de citoyens et une demande toujours plus importante des montants prêtés. "Rien que le mois dernier, on a eu environ 90 nouveaux clients. On ressent clairement qu’il y a un besoin important", confie la responsable communication du Mont-de-Piété. "On imagine que, dans certains cas, c’est en lien avec la hausse du prix de l’énergie, de l’augmentation des factures ou de l’essence."

En effet, lorsqu’on se rend sur place, on peut faire expertiser gratuitement ses biens, les déposer ensuite en gage, et percevoir immédiatement entre 50 à 70 % de la valeur en vente publique de l’objet.

"Certaines personnes viennent mettre leur objet en gage afin de faire face à une situation difficile, une fin de mois compliquée par exemple, payer une garantie locative ou tout simplement envie de se faire plaisir", poursuit Cathy Vaessen. "Ils viennent les récupérer dès que leur situation le permet."

Fort heureusement, ils sont aussi nombreux à venir récupérer leurs biens. "En 2021, 97 % des gens sont venus rechercher les objets qu’ils avaient mis en gage."