Le confinement fragilise les populations les plus précaires, comme les familles monoparentales. Face à la solitude, des mamans mettent en place à réseau de solidarité.

Les familles monoparentales constituent la seconde forme de ménage la plus répandue dans la capitale. Il s'agit majoritairement de femmes devant assumer seules, du jour au lendemain, la gestion de leur famille. "On sent tout de suite la différence au niveau financier. Je me suis retrouvée seule à devoir assumer un loyer de mille euros ainsi que les frais scolaires, l'habillement et la nourriture pour mes enfants", explique Estelle (nom d'emprunt), mère de deux jeunes enfants.

Comme Lila, une partie d'entre elles craignent la violence de leur ex-conjoint. "J'en connais