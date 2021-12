La saison des fêtes approche, et avec elle, les traditionnels chants de Noël. La société de transport bruxelloise n'a pas l'intention de déroger à la règle, et a d'ailleurs réquisitionné l'aide de ses utilisateurs pour composer la playlist de Noël parfaite.



La STIB a en effet lancé un appel sur Twitter ce mardi midi, invitant tout un chacun à partager ses titres préférés. Ils seront diffusés dans toutes les stations bruxelloises les 24 et les 25 décembre prochain, promet la société de transport.

De nombreux internautes ont déjà répondu à l'appel, non sans manquer d'humour.