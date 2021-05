Lundi, 17h. Nous arrivons à Forest à “Une maison en plus”. Une association qui accueille différents jeunes de tout âge de la région. Marion nous accueille en compagnie de Farah et Rizlane, deux adolescentes de tout juste 15 ans. Rami, lui, nous rejoindra plus tard. Les trois jeunes ont accepté de témoigner et de raconter leur confinement à “eux”.

“Au début, j’ai mal vécu cette période, débute Rizlane. Je ne voyais plus mes ami(e) s mais progressivement, je me suis rendu compte que j’avais plus de temps pour moi