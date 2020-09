Aucun élément suspect n'a été détecté en rapport avec la valise abandonnée qui a été retrouvée lundi vers 16h30 à l'angle de la place Rogier et de la rue saint Lazare à Saint-Josse-ten-Noode, non loin d'un bâtiment de la commission européenne, a indiqué en fin de journée Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode).

Le périmètre de sécurité a été levé vers 17h20. Le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs de l'armée (Sedee) a été envoyé sur place tandis qu'un périmètre de sécurité était établi. Un chien spécialisé dans la détection d'explosifs a notamment inspecté la valise. Il n'a rien signalé d'alarmant.