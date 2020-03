Le nombre de malades enregistré ces derniers jours a quadruplé dans les services opérationnels de Bruxelles-Propreté.

En raison "d’un manque exceptionnel d’effectifs dans les services de collecte et de nettoiement lié à la crise du Covid-19", Bruxelles-Propreté revoit ses collectes. En effet, "suite aux consignes du Gouvernement fédéral et aux mesures de précaution prises par les médecins de première ligne, le nombre de malades enregistré ces derniers jours a quadruplé dans nos services opérationnels", explique l'ABP. Voici le détail précis.

Collecte des sacs bleus et jaunes

Ces jeudi 27 et vendredi 28 mars, Bruxelles-Propreté ne sera pas en mesure d’assurer la collecte du papier-carton (sacs jaunes) séparément de la collecte des sacs blancs dans les communes concernées. De même, les sacs bleus ne seront pas collectés le lundi 30 mars auprès des habitants concernés par cette tournée.

Bruxelles-Propreté invite donc les habitants qui en ont la possibilité à ne pas sortir leurs déchets sélectifs Papier/Carton/PMC. Ces habitants pourront présenter leurs sacs jaunes et bleus à la collecte dès que le service sera pleinement rétabli.

Pour faciliter leur conservation à domicile en diminuant leur encombrement, les cartons doivent être pliés et empilés, les papiers stockés à plat (non chiffonnés). De même les bouteilles en plastique et les cartons à boissons doivent être aplatis et refermés avec leur le bouchon. Pour des raisons de salubrité publique, les équipes collecteront exceptionnellement l’ensemble des fractions de déchets présents sur leur tournée.

Collecte des sacs verts et orange

La collecte des déchets de jardin (sac verts) et alimentaires (sacs orange) est assurée aux horaires habituels.

Collecte des encombrants à domicile

Ce service (sur réservation téléphonique) est maintenu. Attention ! Les horaires du call center (0800/981 81) ont dû être adaptés : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.

Vidange des bulles à verre et des conteneurs

La vidange des conteneurs (immeubles à appartements), des conteneurs enterrés et des bulles à verre est assurée.

Proxy chimic

Ce service de proximité attend les Bruxellois aux endroits et heures habituels.

Recypark

A partir de ce lundi 23 mars, les Recypark Nord, Sud, Humanité et Auderghem sont ouverts aux horaires suivants : mardi et mercredi de 9h à 13h45, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 16h15. Fermés les dimanche et lundi : fermés.

Le Recypark Woluwe-Saint-Pierre est ouvert aux horaires suivants : mardi à samedi de 9h à 15h45, fermé le dimanche et lundi.

Bruxelles-Propreté rappelle par ailleurs que les limitations de déplacements s’appliquent également aux recypark régionaux. A savoir, uniquement en cas de situation d’urgence ou d’impérieuse nécessité (un décès ou un déménagement par exemple).

Une fois dans la déchetterie, les Bruxellois doivent présenter spontanément leur carte d’identité au préposé, ouvrir eux-mêmes le coffre de leur voiture et maintenir les distances de sécurité (minimum 1,5m)

Service de nettoiement

Les services de nettoiement réalisent leurs missions sur le terrain, en fonction du personnel disponible.