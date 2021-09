La jeune fille est à la 175e place sur la liste d’attente dans l’école de son premier choix.

Pour sa rentrée en secondaire, Eloïse, onze ans, n’était pas en classe avec ses camarades mais à la mer, avec ses grands-parents. Ce n’est pourtant pas faute de vouloir rentrer à l’école. Mais Eloïse n’a pas eu d’autre choix. L’adolescente jettoise fait en effet partie des élèves qui n’ont pas obtenu de place dans leur(s) école(s) de prédilection pour leur entrée en première secondaire (ils étaient 322 le 26 août). Pour éviter un gros coup de cafard à sa fille, Nathalie a donc préféré lui offrir la possibilité de se changer les idées loin du domicile familial.

Nathalie a pourtant respecté scrupuleusement les règles liées au décret inscriptions. "On a visité trois écoles en février 2020. La première est située à 400 mètres de chez nous, l’autre un petit peu plus loin et la troisième à Laeken. On a rempli tous les documents mais on a appris avec stupéfaction qu’Éloïse était 175e place sur la liste d’attente pour l’école de son premier choix, à savoir la plus proche de chez nous", explique Nathalie.