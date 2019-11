La course du faux taxi de l’étudiante bruxelloise a été plus longue et effroyable qu’on ne l’imaginait.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le suspect aurait emmené et violé sa victime à La Louvière, soit à plus de 40 minutes au sud de Bruxelles, nous confirme le parquet de Mons, qui a repris l'affaire. "Tous les éléments nous portent à croire que les faits se sont déroulés à La Louvière," précise Laurence Dubois, porte-parole du parquet de Mons. Cela justifie d’ailleurs que le dossier soit instruit au Parquet de Mons depuis lundi matin." L’étudiante de l’ULB avait témoigné dimanche matin de son viol avec violence sur le groupe ULB Confessions sur Facebook.

A la sortie du baptême du Cercle Polytechnique, l’étudiante avait été, selon ses propres mots, "embarquée, kidnappée, blessée et violée" par un faux conducteur du service Collecto. L’auteur des faits reste méconnu. L’enquête se poursuit et le dossier a été mis en instruction par le juge Christine Dierick.