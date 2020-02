L'ancien président du club molenbeekois été soupçonné d'avoir détourné des subsides régionaux pour son propre compte.

Le dossier opposant la commune de Molenbeek-Saint-Jean et l’ancien président du FC Brussels (baptisé RWDM Brussels FC au moment de sa disparition) Johan Vermeersch a été classée sans suite, nous apprend le parquet de Bruxelles sans faire plus de commentaire. Le dossier avait trait à des soupçons de détournements de subsides régionaux à des fins privées.

Un audit mandaté par la majorité de l’époque (MR-CDH-Ecolo) avait révélé plusieurs dysfonctionnements dans l’usage des subsides octroyés au club pour des travaux d’infrastructure, d’entretien ou la formation des jeunes.

Échevin dans la majorité à l’époque, le CDH Ahmed El Khannouss avait largement interpellé le ministre en charge du dossier Guy Vanhengel (Open-VLD). "La situation spécifique de l’ex-FC Brussels, qui a d’ailleurs été déclaré en faillite, mérite une attention particulière". Selon les informations de l’élu molenbeekois, "ce club aurait perçu 3,23 millions d’euros de subventions entre 2006 et 2012. Cette somme considérable transitait par la commune, qui faisait office de boite aux lettres. (…) Or, des irrégularités ont été constatées dans le relation qui liait le club subsidié et la commune de Molenbeek. (…) La commune de Molenbeek a pu constater a pu constater qu’avec les subventions octroyées par la Région, certains travaux avaient effectivement été réalisés, d’autres ont fait l’objet de malfaçons notoires, et d’autre enfin ont été facturés sans que rien ne soit entrepris sur le terrain. Les factures émanaient d’une société au nom du propriétaire du FC Brussels, M. Vermeersch. A titre d’exemple, parmi ces travaux mal effectués, figure la fameuse tribune de 800 places construite sans permis d’urbanisme, sans impétrants (eau, électricité) et aujourd’hui (nous sommes en avril 2019, NDLR) inutilisée (…)."

Autre exemple pointé par Ahmed El Khannouss, "les travaux pour l’éclairage du terrain C, qui étaient planifiés mais n’ont jamais été réalisés, bien qu’ils aient été facturés. Ils s’avère aujourd’hui que cet éclairage a été payé à trois reprises : deux fois par la Région et une fois par la commune de Molenbeek-Saint-Jean." L’élu est encore revenu sur une transaction financière suprenante. "Un montant de plus de 50 000 euros, provenant de subventions régionales, a été saisi directement sur les comptes de la commune par une huissier dans le cadre d’une procédure judiciaire intentée par une joueur contre le FC Brussels."

Au vu des "graves dysfonctionnements" qu’a pu constater l’échevin des Sports de l’époque, Ahmed El Khannouss élargissait le débat à l’ensemble des subsides régionaux octroyés aux clubs de sports bruxellois. "Nous parlons ici d’un montant de l’ordre de 15 à 20 millions d’euros alloués à une série de clubs bruxellois entre 2006 et 2012."

En réponse, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort avait indiqué que l’affaire était toujours "à l’instruction". Nous étions le 24 avril 2019. Quatre mois plus tard, le 13 août 2019, elle était classée sans suite...