"Police fasciste, commune complice". Samedi soir, entre 19h et 20h15, environ 200 personnes, des jeunes femmes entre 20 et 30 ans pour la majorité, ont manifesté à Saint-Gilles.

Le cortège est parti du parvis et a fini sa route devant la maison du bourgmestre Charles Picqué après être passé devant le commissariat et la maison communale. Les manifestants ont protesté contre les violences policières et pointent du doigt la brigade Uneus qu'ils considèrent comme fasciste et sexiste. Ils réclament sa dissolution. "Ils sont connus ici" lâche Paola l'une des manifestantes et organisatrices. L'interpellation musclée de deux jeunes femmes week-end dernier a mis le feu aux poudres.



Pour rappel : deux étudiantes de 20 ans ont été blessées suite à leur arrestation par la police alors qu'elles venaient de se faire insulter par un homme.



Un groupe de dix jeunes femmes de Saint-Gilles est à l'origine du rassemblement de samedi soir.