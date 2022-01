Christophe Hardiquest fermera son restaurant Bon Bon** à la fin du mois de juin.

C’est en plein service, hier midi, que le meilleur chef de la capitale (et l’un des meilleurs chefs de notre plat pays) a annoncé la fermeture prochaine - le 30 juin - de son restaurant doublement étoilé de Woluwe-Saint-Pierre, Bon Bon. "Vous n’êtes pas sans savoir que nous vivons une période particulière, celle-ci m’a permis, non seulement de réfléchir, mais aussi d’accélérer mes envies et mes visions. Après vingt ans à œuvrer au fourneau de mon enseigne Bon Bon, vingt ans d’investissement quotidien à du 200 %, il est temps pour moi de tourner une page", annonçait-il sur la page Facebook de son restaurant, très rapidement inondée de messages de sympathie.

(...)