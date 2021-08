La Cocom mise désormais sur une approche plus individualisée pour faire avancer la campagne de vaccination.

C’est une page qui se tourne dans la campagne de vaccination, et plus largement dans la lutte contre le coronavirus. Les centres de vaccination ferment leurs portes les uns après les autres, et la campagne passe désormais d’une phase d’"actions centralisées" à une phase d’"actions décentralisées".

Il faut dire que la situation épidémiologique est assez contrastée à Bruxelles. Du côté de la vaccination, la Cocom se montre optimiste. Malgré un retard par rapport aux autres régions du pays, la vaccination continue sa progression, pourcentage par pourcentage, avec désormais 58% des plus de 18 ans complètement vaccinés en Région bruxelloise. Mais du côté des infections, la situation évolue "dans une direction que l’on n’aime pas", selon Inge Neven, responsable du dispositif Covid-19 de la Cocom : l’incidence est désormais de 371 cas sur 100 000 habitants pour les 14 derniers jours, avec un taux de positivité en hausse.

De dix à quatre centres

Un autre constat : le nombre de doses administrées dans les centres de vaccination bruxellois commence vraiment à baisser… Une restructuration de ces dispositifs de grande ampleur s’impose donc. Ce lundi, le centre du Heysel (le plus grand du pays) a donc accueilli ses derniers patients et a fermé ses portes. "Un moment d’émotion." Au total, 255 000 vaccins y ont été délivrés auprès de 134 000 personnes… dont une de 107 ans !

D’autres antennes de vaccination vont également fermer leurs portes prochainement : l’Hôpital Militaire (mi-août), Uccle (27 août), Anderlecht (le 28 août), Schaerbeek (31 août) et Woluwe-Saint-Lambert (31 août). Dans ces centres, seules les deuxièmes doses sont désormais délivrées, ou alors le vaccin une dose Johnson & Johnson. Sur les dix centres de vaccination mis en place en Région bruxelloise, il n’en restera plus au final que quatre (ouverts du moins jusqu’à fin octobre) : Molenbeek, Forest, Pachéco et Woluwe-Saint-Pierre.

Dans le bus, chez soi…

La Cocom mise désormais sur les "actions décentralisées". Comprenez : aller chercher les personnes encore non vaccinées de façon individuelle. Fini les grandes salles du Heysel pouvant accueillir des centaines de volontaires. Focus à présent sur la vaccination dans les maisons médicales, via les soins à domicile, et bien sûr dans les fameux "vacci-bus" mobiles sillonnant sept jours sur sept les différents quartiers de la Région bruxelloise. Inge Neven rappelle d’ailleurs inlassablement que "le vaccin protège bien". En témoigne aux dernières nouvelles l’absence de personnes entièrement vaccinées aux soins intensifs.

Selon la Commission Communautaire Commune, les voyages jouent un rôle prédominant dans l’augmentation de la positivité dans la capitale. Un tiers des cas positifs viennent en effet des retours des voyageurs. Un chiffre qui est d’ailleurs une "sous-estimation", étant donné que "seulement les zones rouges sont couvertes par les tests obligatoires et une partie importante des voyageurs devient positive après quelques jours de retour".

Interpellant également : "le nombre absolu de retours de zone rouge a presque triplé, en comparaison avec le début du mois de juillet". Inge Neven rappelle donc quelques conseils élémentaires pour ceux qui veulent séjourner à l’étranger cet été : "bien réfléchir à la destination de voyage", "être complètement vaccinés pour partir", respecter les mesures et ne pas aller voir ses grands-parents le jour du retour.