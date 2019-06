En mars 2020, le showroom rouvrira ses portes pendant quelques mois, avant de laisser la place aux travaux.

Ce dimanche à 22h, Kanal fermera officiellement ses portes. Après quatorze mois d'ouverture "brute", le musée prendra le temps de se réaménager. Anciens locaux Citroën, les bâtiments doivent être mis aux normes pour pouvoir accueillir de nouvelles expositions, d'ici la fin du premier semestre 2023. Pour l'heure, les porteurs du projet tirent un bilan positif de cette première exploitation de Kanal - Centre Pompidou.

"Au départ, tout le monde critiquait le projet. Le journal Le Monde y voyait un 'viol de Paris', les politiques des dépenses inutiles. Mais depuis que le musée a ouvert, tous les retours sont positifs", se réjouit Serges Lasvignes, président du Centre Pompidou. Avec une trentaine d'expositions et plus de soixante performance, Kanal a réussi à trouver son public. Sur les 400 000 personnes qui ont visité le musée depuis son inauguration le 5 mai 2018, 250 000 sont Bruxellois. "Près d'un Bruxellois sur quatre est venu à Kanal, c'est un énorme motif de satisfaction de voir que la capitale s'est approprié le musée", commente Yves Goldstein. Pour le directeur de la fondation Kanal, "cet espace n'a pas de sens s'il est uniquement tourné vers les toursites de New York, Paris ou Tokyo : il doit avant tout être un lieu de rencontre pour les Bruxellois".

Et si le public a répondu présent, c'est en partie en raison de l'esprit Kanal. "Les bâtiments industriels, les partenariats que nous développons avec les associations et collectifs de quartier et les animations que nous proposons font de Kanal un musée différent, dans lequel on peut expérimenter." A l'approche des travaux, Serges Lasvignes certifie que cet esprit Kanal constituera toujours l'âme du musée lors de son ouverture officielle, dans quatre ans : "Cette préfiguration nous a permis de comprendre qu'il fallait préserver l'originalité du lieu : il ne s'agit pas, lors des travaux, de remettre de l'ordre dans le musée en le transformant en boîte blanche mais bien de conserver sa personnalité." De son côté, Rudy Vervoort (PS), en tant que Ministre-Président du gouvernement bruxellois, assure que la Région soutiendra le projet lors de la prochaine législature pour "continuer d'être transgressif à Bruxelles".

C'est d'ailleurs pour continuer à faire vivre l'esprit Kanal que le musée rouvrira partiellement ses portes l'année prochaine. "Fermer Kanal, c'est risquer de rompre cette énergie extraordinaire que nous avons trouvée", explique Bernard Blistène, directeur du Musée national d'art moderne. D'avril à novembre 2020, un artiste invité concevra sur les quatre plateaux du Showroom (4 000 m²) un ample dispositif pluridisciplinaire. "Cet artiste en invitera d'autres. Il fallait donc qu'il soit fédérateur et que, dans sa pratique, il soit ouvert à toutes les disciplines." Son nom sera révélé en septembre. D'ici là, vous avez jusquà dimanche 30 juin pour profiter comme il se doit des derniers jours de Kanal Brut.