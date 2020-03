Le secteur de l’hôtellerie est en train de vivre la pire crise économique de son histoire depuis la deuxième guerre mondiale. Bruxelles, cœur de l’Europe et particulièrement dynamique dans ce secteur, subit cette crise de plein fouet. Lundi, de nombreux hôtels du pays fermeront leurs portes. Certains, à l’instar du Métropole, à Bruxelles, ont déjà pris leur décision. Il ferme dès lundi.

Le Dolce, à La Hulpe, a pris la même décision. Elle court jusqu’au 3 avril. D’autres établissements devraient suivre le mouvement ce lundi, des petits hôteliers indépendants comme des grands groupes internationaux.

Des décisions logiques, le secteur de l’hôtellerie s’attend à des taux d’occupation de 5 % dès la semaine prochaine. Déjà, la semaine passée, certains hôtels affichaient des taux d’occupation de 10 %, voire moins. C’est du jamais vu dans ce secteur d’activité. Déjà, avec un taux d’occupation des chambres moyen de 70 à 80 %, la rentabilité reste précaire.

Conséquence directe, le personnel sera mis en chômage économique et temporaire. Si l’ensemble de l’économie belge est impactée par la pandémie de COVID-19, le secteur de l’hôtellerie est peut-être celui qui en souffrira le plus.

Cela fait déjà deux semaines que le secteur voit ses taux d’occupation chuter à cause du COVID-19. Et, contrairement aux restaurants et cafés que l’on imagine bondés dès qu’ils pourront rouvrir, la fin de la quarantaine nationale ne fera pas revenir les touristes du jour au lendemain. La crise touristique s’apprécie à l’échelle européenne, pas locale.