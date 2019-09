eat ! Brussels

"C’est trop salé à mon goût." Elle reprend ses couverts, enfourne une deuxième bouchée mais son verdict est sans appel : pas de point supplémentaire pour cette croquette. À côté d’elle, son mari est plus tolérant : "Ce n’est pas la meilleure que j’ai mangée mais elle n’est pas mauvaise, je lui donne mon point." Les jurés encodent les résultats, chacun y allant de son petit commentaire. "C’est la mer du Nord mais dans tout ce qu’il ne faut pas."

Une fois les assiettes déposées sur le bord de la table, signe que les jurés n’y toucheront plus, les serveurs débarrassent le plateau, se préparant à apporter la prochaine croquette. De l’autre côté de la cloison, les chefs s’activent en cuisine pour préparer les crevettes, la sauce et la chapelure. Outre la pression et l’impatience qui pointe chez certains, l’ambiance est bonne.

"On se connaît et on s’entend bien. Et puis, c’est sympa que le public soit présent cette année." 24 lors de l’édition précédente, ils étaient 19 ce samedi à concourir pour le titre de meilleure croquette aux crevettes de la capitale.

"L’année dernière, on a fait l’erreur de manger au moins la moitié de chaque croquette. Cette fois-ci, on ne fait que goûter pour avoir de la place pour tous les participants", confie Philippe Bidaine. Membre du jury, le journaliste gastronomique s’est dit étonné de voir Fernand Obb Delicatessen, lauréat de l’édition 2018, participer à nouveau. "C’est courageux de remettre leur titre en jeu et de risquer de voir quelqu’un d’autre faire mieux cette fois-ci." Le pari s’est pourtant avéré gagnant puisque l’établissement, représenté par Alix Degueldre, a une nouvelle fois remporté le premier prix.

Un prix d’autant plus précieux que le concours était cette année ouvert au public. Dans les allées du festival eat ! Brussels, au cœur du Parc royal, les visiteurs ont ainsi pu observer les chefs en cuisine et les jurés tout au long de l’épreuve.

À chaque croquette servie, trois visiteurs intégraient même le jury, chacun pouvant accorder un point supplémentaire au candidat si la croquette était à leur goût. "L’année dernière, le concours s’est déroulé à huis clos au Comme chez soi. Rassembler les deux événements nous a permis d’attirer plus de monde pendant les heures creuses de l’après-midi et de rentrer dans la logique du festival en rendant la gastronomie accessible au grand public" , explique visit.brussels, qui organise l’événement.

La démarche est également appréciée par les chefs, comme Jean-Philippe Watteyne : "On ne fait pas à manger pour des chefs mais pour des gens lambda donc c’est bien que le public teste aussi." Avec ses croquettes non bisquées, le chef de l’établissement etterbeekois The 1040 a obtenu la deuxième place du concours, juste devant Beaucoup Fish.