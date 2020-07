Chaque été, à la veille de la fête nationale, la place du Jeu de Balle s’anime autour d’un événement hautement populaire : le bal national. 15 000 personnes se rejoignent pour un moment de zwanze bon enfant sur les pavés de la plus grande place de Bruxelles-Ville.

Ce 20 juillet 2020, aurait dû se tenir la 18ème édition. Mais, crise sanitaire oblige, le bal national n’aura pas lieu cette année. Pas sous sa forme habituelle en tout cas : une version télévisée, sur Bruzz et Bx1 sera organisée avec les stars des Marolles, Swa, Berre et Wally, alias Thierry Decoster, Max Lamenace et John-John Dumont. Ensemble, ils proposeront une émission bilingue de 60 minutes, dans le pur esprit du bal national.

Ce nouveau format, rebaptisé balcon national, se promènera dans les lieux phares des Marolles à la rencontre de gens qui le sont tout autant : la Cité Hellemans, la Caserne des pompiers, les Halles des Tanneurs, le Palais de Justice, le Grand ascenseur, le skate park de la place de la Chapelle…autant d’endroits qui nous permettront de mettre en exergue des groupes hétéroclites comme le personnel de la propreté publique Ville de Bruxelles, les gardiens de la paix, les commerçants, le Club des Moustaches ou encore les majorettes Mignonettes. Le programme proposera également une compilation des plus beaux moments qui ont ponctué le bal national depuis sa naissance en 2003.

Autre rendez-vous très attendu, le resto national, vaste restaurant urbain qui se déploie le 21 juillet sur la place du Jeu de Balle. Il sera cette année reservé au public fragilisé des Marolles. Le resto national leur sera proposé avec la même ambiance musicale, folklorique que les éditions précédentes. 200 personnes s'attableront pour partager ce moment haut en couleur.

Exceptionnellement, le balcon national et le resto national auront lieu le même jour, le 20 juillet. "Si vous souhaitez nous suivre, inutile de vous diriger vers les Marolles. La place du Jeu de Balle sera déserte, dans le respect strict des conditions de sécurité imposées par la crise sanitaire. Nous vous encourageons à participer à la fête de chez vous, en regardant la télévision. Dansez, chantez, amusez-vous comme si vous y étiez !", concluent les organisateurs.