On le savait, c'est désormais officiel. Les festivités liées à la Fête nationale, ce 21 juillet prochain, seront encore marquées par le Coronavirus. Comme l'an passé, il n'y aura pas de feu d'artifice d'ordinaire tiré depuis la place des Palais. Pas de fête au parc de Bruxelles non plus. "Toutes les mesures sanitaires seront respectées afin de garantir la sécurité des invités et des participants. Toutefois, pour des raisons évidentes, la Fête au Parc et le feu d’artifice traditionnellement organisés par le Syndicat d’Initiative Bruxelles-Promotion n’auront pas lieu cette année. Il ne sera pas non plus possible au grand public d’assister ni à la cérémonie ni aux concerts sur place. Seuls les invités munis d’une invitation auront accès aux différents sites. La population pourra cependant suivre la cérémonie dans son intégralité à la télévision sur La Une (RTBF) et Eén (VRT)", détaillent les organisateurs.

Un défilé "revisité" sera par contre organisé sur la place des Palais. "Plus compact et moderne, il conservera toutefois certains aspects incontournables comme le devoir de mémoire : les vétérans de la Guerre de Corée seront mis à l’honneur et les différentes composantes de l’armée défileront. Notons la présence de S.A.R. la Princesse Elisabeth dans le défilé, au sein du détachement à pied de l’Ecole Royale Militaire. Pour la première fois, la Défense organisera une démonstration dynamique sur la place des Palais, avec le soutien de la Police Fédérale. Durant celle-ci, nos militaires feront preuve de tout leur savoir faire. Le défilé militaire débutera à 14h. La démonstration de la Défense est prévue à 14h30. Dès 14h40, le défilé des services civils de secours prendra la relève. Cette année, il rendra un hommage particulier aux Héros de la Covid qui se sont distingués dans quatre domaines particuliers : l’enseignement et la jeunesse, les vaccins, les soins et la santé et la logistique.

Enfin, les héros de la Covid seront mis à l’honneur dans le défilé proprement dit, mais également par des témoignages vidéos ainsi que lors de prestations artistiques dans des lieux insolites aux quatre coins du pays.