Les produits artisanaux

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Elles n'auront probablement pas la même saveur que d'habitude, mesures sanitaires oblige. Sous le sapin en revanche, pas de distance requise entre les cadeaux, qui compenseront peut-être chez certains les célébrations en comité restreint. Pour faciliter le travail des plus distraits et souffler de nouvelles idées aux plus prévoyants, La DH vous propose une sélection de cadeaux bruxellois. L'occasion de faire plaisir à vos proches tout en soutenant le commerce local : qui dit mieux ?

Que vous accueilliez ou que vous soyez invité, la bouteille de vin reste une valeur sûre. Pour les fêtes, Gudule vous propose quatre coffrets de Noël si justement nommés "Je prends soin de toi". Deux d'entre eux font la part belle au nord de Bruxelles. A l'intérieur : une bouteille de vin laekenois, un savon des Savonneries bruxelloises dont l'atelier se trouve à deux pas de Pannenhuis et des chocolats de Frederic Blondeel, élu meilleur chocolatier de Belgique en 2019 et dont l'atelier se situe à Koekelberg. Le tout pour moins de 50 euros !

© Gudule

Si vous préférez les bières, faites un tour sur le site du désormais incontournable Brussels beer project. Et pour ravir les amateurs et amatrices de produits naturels, baumes, bougies et autres savons, rendez-vous chez Habeebee. La Savonnerie vous a concocté quatre coffrets, de 18 à 39 euros.

La belgitude sous le sapin

"Waar is da feestje ?", "D'office fieu" et autres "J'arrêterai la bière quand les moules auront des dents" sur un t-shirt, un tote bag ou un mug. En voilà un cadeau original plus belge que nature à déposer sous le sapin. Vous aurez l'embarras du choix sur le site de Belge une fois. Et pour une surprise spécifiquement bruxelloise, l'Atomium a créé un nouveau sweatshirt à son effigie, disponible en rouge, gris ou noir.

© D.R.

Enchanter les plus petits

Pour le plus grand bonheur des enfants, de nombreuses boutiques de jouets proposent un service de collecte ou de livraison. C'est notamment le cas de Wondee. Ce petit bijou schaerbeekois offre une large sélection de jeux et de jouets, à commander en ligne. A Jette, Sajou s'est aussi adapté aux mesures sanitaires. Cette équipe de passionnés a créé une véritable caverne d'Ali baba du jeu de société et du loisir créatif. De quoi contenter toute la famille.

Pour les amateurs de culture

Malheureusement fermées pour le moment, les institutions culturelles de la capitale font tout pour garder le contact. Pour les soutenir, n'hésitez pas à offrir un abonnement, un pass ou une carte cadeau à vos amis férus de culture. Le classique pass musées leur ouvrira les portes de 185 musées belges pour seulement 59 euros. Et pour minimum 15 euros, la Bozar gift card leur permettra de profiter d'un concert, d'une exposition ou d'une pièce de théâtre inoubliable.

Pour les cinéphiles, le ciné Palace et le Vendôme s'associent pour un abonnement de six places à 37,50 euros, soit 6,25 la place. Le tout valable trois mois à partir de la première utilisation de la carte. Et si vous et vos proches appréciez les films internationaux, notez que le Briff, festival bruxellois du film international, vous donne déjà rendez-vous pour sa quatrième édition du 24 juin au 4 juillet 2021. Jusqu'au 25 décembre, vous recevez 50% sur votre deuxième pass, ainsi que deux masques aux couleurs du festival. Pour 45 euros au lieu de 60, deux personnes auront accès à toutes les séances du festival ainsi qu'aux soirées d'ouverture et de clôture.

Soutenir le savoir-faire belge

Pour sa deuxième édition, le Nationa(a)l célèbrera la création contemporaine et le savoir-faire belges. Ce grand marché pluridisciplinaire se jouera uniquement en ligne cette année, regorgeant de trésors et d'opportunités. Une cinquantaine d'artisans et d'entrepreneurs ont déjà rejoint le projet qui centralise plusieurs disciplines : mode, design, cinéma, gastronomie, etc.

En solidarité avec vos commerçants locaux, pensez également aux opérations de soutien mises en place dans certaines communes. A Bruxelles-Ville, les chèques consommation BXL-Boncadeau sont disponibles depuis le début du mois. En vente au prix de 25 euros, ils ont une valeur de 30 euros chacun. Les 5 euros restants seront reversés directement par la Ville aux commerçants.