Les conseils communaux d'Ixelles et de Bruxelles-Ville ont donné leur accord ce mois-ci.

C'est désormais officiel : les policiers de la zone Bruxelles Capitale Ixelles seront prochainement munis de bodycam dans le cadre d'une phase test qui devrait démarrer début février.

Le conseil communal de Bruxelles-Ville a donné son accord le 13 janvier dernier, tandis que le conseil ixellois a approuvé le projet cette semaine. "Le recours a cette technologie est intéressant car il permettra d'objectiver les interventions et échanges qui ont lieu avec la population", s'est réjouit le bourgmestre d'Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo) lors du conseil communal de jeudi soir. "La bodycam devra être activée de manière permanente afin de filmer toutes les interactions avec la population. Les enregistrements seront conservés pendant une durée d'un mois."

De son côté, Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles-Ville, affirme que "ces bodycams font partie d’un dispositif général destiné à améliorer le rapport entre une police moderne, citoyenne et les usagers de la ville".

La phase test va durer un mois. Elle démarrera une fois que le recours aux bodycams aura été approuvé à l'issue du prochain conseil de police. "Concrètement, les membres de trois unités différentes vont tester les caméras dans un système de tournante", explique Thierry Vandenhoute, premier commissaire divisionnaire de la zone Bruxelles Ixelles et directeur du service trafic. "Les unités concernées sont la direction trafic, la Direction Proximité et Intervention (DPI) centre, et la DPI Ixelles Louise, qui couvre donc le territoire ixellois et le quartier Louise. Le but est de travailler par tournante et que la caméra soit utilisée pendant huit jours d'affilée par unité."

Dans un premiers temps, 72 policiers (24 par unités) vont donc essayer la caméras qui sera fixée sur leur corps. "Nous devons encore analyser le système d'attache car on ne fixe pas la caméra de la même manière pour un automobiliste, un motard ou un biker. Il est important que la caméra soit bien fixée afin que le policier ne la perde pas, ou qu'on ne puisse pas lui arracher", ajoute Thierry Vandenhoute.

A terme, l'idée est de généraliser le recours à la bodycam pour l'ensemble des policiers de la zone Bruxelles Ixelles, soit 2 200 opérationnels. Le prix d'une bodycam peut varier fortement, allant de 600 à 1 500 euros. Certaines permettent également de retransmettre un live streaming.