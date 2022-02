La commission de concertation a remis un avis favorable (conditionnel) au projet de transformation de la partie non utilisée de l'église Saint-Antoine en lieu d’escalade.

Transformer la majeure partie de l’église Saint-Antoine de Padoue de Forest en salle d’escalade ? Ce projet unique en Belgique est désormais sur les rails. La commission de concertation vient en effet de remettre un avis favorable unanime.

Quelques conditions ont toutefois été émises : entre autres, les murs du chœur ne doivent pas être endommagés, les murs et sols de la cafétéria en mezzanine devront être construits "en matériaux légers", l’autel, les fresques et le vitrail devront être conservés… et une attention devra être accordée pendant le chantier aux oiseaux ayant domicile dans la toiture.

Pour rappel, une (petite) partie de l’église restera sacralisée et sera toujours utilisée pour les offices religieux. Le projet, porté par la société d’escalade Maniak déjà implantée à Nivelles et Charleroi, prévoit d’installer plusieurs espaces d’escalade dans la partie majeure de l’édifice, actuellement inexploitée. Sont également prévus dans le projet un espace de petite restauration pour 50 personnes, des vestiaires avec sauna, des blocs sanitaires et des parkings pour vélos.

© Emmanuel Ramirez-Mauroy

© Emmanuel Ramirez-Mauroy

L’extérieur de l’église restera quasiment intact. “La volonté est bien sûr de conserver le patrimoine de la fabrique d’église. On va protéger les fresques, rénover les parties défaillantes…”, nous assurait le mois dernier un des gérants de la société. Condition pour occuper les lieux, les exploitants devront prendre en charge la rénovation de la toiture de l’édifice, actuellement en très mauvais état.

© D.R.

© Emmanuel Ramirez-Mauroy

© Emmanuel Ramirez-Mauroy