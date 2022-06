La Cour de Justice de l'Union européenne a rendu son arrêt jeudi dans le dossier de la desserte ferroviaire reliant le Port de Bruxelles au réseau ferroviaire belge. Le plan que le gouvernement bruxellois a élaboré avec le Fédéral, le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel et la direction du port, pour sauver la desserte via un tracé légèrement modifié, est confirmé.

L'affaire tourne autour du site de "Schaerbeek-Formation", réserve foncière stratégique d'une quarantaine d'hectares au nord-est de la Région bruxelloise, appartenant au Fonds d'Infrastructure Ferroviaire (FIF), une s.a. indirectement détenue par l'État belge. En 2004, il a été décidé de démanteler les installations ferroviaires du site et de le remettre en état en vue de le vendre. Infrabel n'a dès lors plus entretenu la desserte et l'infrastructure a été mise hors exploitation le 1er janvier 2021.

Le Port de Bruxelles et la Région bruxelloise avaient entre-temps porté l'affaire en justice, afin d'empêcher le démantèlement de cette unique desserte. C'est au cours de cette procédure que la cour d'appel de Bruxelles a décidé d'interroger la Cour de Justice de l'Union européenne pour savoir si, lorsqu'un port intérieur comme celui de Bruxelles, qui fait partie du réseau transeuropéen de transport, est relié au réseau ferroviaire, cette liaison peut ou non être supprimée.

Les juges de Luxembourg ont répondu qu'en principe, c'était non. Certes des circonstances exceptionnelles pourraient autoriser une suppression, mais pas en raison d'un défaut d'entretien ou d'un projet de rentabiliser le site. La Cour souligne qu'une liaison existante peut en revanche être remplacée par une nouvelle liaison au même type d'infrastructure.

De la sorte, le plan de sauvetage de la desserte ferroviaire du Port de Bruxelles peut être maintenu. En mars dernier, le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron et son collègue du fédéral en charge de la Mobilité, Georges Gilkinet, avaient annoncé un scénario en concertation avec Infrabel et le Port de Bruxelles. Infrabel a proposé une solution technique visant à maintenir l'infrastructure, en modifiant un peu son tracé, actuellement parallèle l'avenue de Vilvorde, afin de rassembler la voie de desserte et l'actuelle ligne 25N, permettant ainsi de désenclaver le site de Schaerbeek-Formation. Le fait que la Cour de Justice de l'UE précise qu'une liaison existante peut être remplacée signifie que cette solution peut être maintenue.