Chef du restaurant San Daniele, avenue Charles Quint, Antonio Spinelli est décédé. Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux.

"Il est de ces personnes qui marquent les époques et leurs contemporains", confie sur Facebook, Aldo, un habitant de Ganshoren.

"Son départ est une véritable perte pour notre Région et, plus singulièrement, notre commune, confie l'internaute. Lorsque je rentrais du travail, je le voyais souvent devant la porte du restaurant. Cela appartient désormais au passé. Heureusement, ses fils, Franco et Stefano sont à la barre depuis plusieurs années et reprennent le flambeau avec maestria.

"J’ai hâte d’y retourner, pour leur exprimer toute ma compassion mais aussi pour poursuivre, avec eux, le chemin illustre tracé par leur papa".

Pour un autre internaute et amateur de sa cuisine, c'est "une page de la haute gastronomie bruxelloise qui se tourne". "Je n'oublierai jamais son service efficace et discret, ses petits mots gentils et cette incroyable prestance dans le service. Il fût un exemple insipirant et respectable, ayant donné ce qu'il avait de meilleur, par passion, jusqu'au bout".