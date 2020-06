Environ 150 soignants se sont rassemblés mercredi dès 14h00 devant l'hôpital Molière Longchamp, à Forest.

Il s'agit de la dernière mobilisation des trois syndicats en front commun pour le réseau des hôpitaux publics bruxellois Iris. Une minute de silence a été respectée et a été suivie d'applaudissements pour l'infirmière du site d'Etterbeek-Ixelles décédée dimanche du COVID-19, qui laisse trois enfants derrière elle.

Des membres du personnel soignant ont pris la parole pour partager leur expérience de la crise. En plus de ces expressions du cœur, ils ont remis des lettres à Jean Spinette, le président du Conseil d'administration des hôpitaux Iris Sud.

"Outre les cahiers de revendications, il est important d'avoir des témoignages concrets de ce qui se vit au quotidien", estime Benoît Lambotte, représentant syndical CSC.

Les soignants ont scandé des slogans comme "Du fric pour l'hôpital public! Du blé pour la santé ! ". La chanson "Tout le bonheur du monde" du groupe français Sinsemilia a été diffusée dans une version détournée. Le personnel soignant a ainsi pu chanter des revendications comme "On vous souhaite toute la santé du monde, mais sans moyens on n'y peut rien" et "on manque de tout, mais surtout on manque de mains".

Pour les négociations au niveau fédéral, "alors qu'on attendait un budget pour hier après-midi, celui-ci n'a pas été communiqué, au motif qu'il nous est demandé de fournir des revendications plus précises", déplore Benoît Lambotte. "Notre crainte est que l'on commence à jouer la montre en attendant le prochain gouvernement de plein exercice. C'est peut-être une manière de ralentir le train alors que Maggie De Block nous avait dit, au moment où on a parlé de la suppression des deux arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, qu'il fallait maintenir un rythme soutenu pour arriver à un accord à la mi-juille."

Le représentant syndical explique qu'une nouvelle réunion a eu lieu en matinée au cabinet du ministre régional de la Santé Alain Maron. La répartition des 8 millions promis avant la crise sanitaire est suspendue aux décisions du fédéral. Un accord pour le réseau Iris concernant notamment la carrière des agents de niveau barémique E et la considération du temps d'habillage et de déshabillage comme du temps de travail devrait cependant lui être prêt à être signé lundi. Ces négociations au niveau régional sont le fruit d'une longue mobilisation entreprise en vue des élections régionales de 2019.

Les soignants se sont mobilisés sous le mot d'ordre "Après les applaudissements, le refinancement", à compter de mardi de la semaine dernière, devant les différents sites hospitaliers du réseau Iris.