Le gouvernement bruxellois a adopté jeudi la version définitive de la contribution bruxelloise au Plan National Energie Climat (PNEC) pour 2030. Dans 16 ans, fini les voitures thermiques. Et dans 3 ans, le sac orange devient obligatoire !

Ce Plan national a pour ambition de décrire comment la Belgique et ses entités contribueront aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'Accord de Paris. Son ambition principale: contenir l'élévation de la température moyenne d'ici à 2100 en-deçà de 2° C, voire à 1,5°C. Si l'on en croit le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort lors d'une présentation détaillée de la contribution bruxelloise, aux côtés des ministres écologistes du gouvernement et du ministre des Finances Sven Gatz (Open Vld), le gouvernement bruxellois est le premier à déposer sa contribution.

Par rapport à une première version provisoire de la contribution bruxelloise de juillet 2018, le plan de la nouvelle équipe Vervoort a renforcé l'objectif de réduction des émissions de C02: 40% à l'horizon 2030 par rapport à 2005 (initialement 32%).

Depuis la première version, le gouvernement a tenu compte des avis reçus suite à la consultation publique nationale, des recommandations de la Commission européenne et de la Déclaration de Politique Régionale PS-Ecolo-DéFi; Groen-Open Vld-one.brussels.

Interdiction du diesel d'ici 2030 et de l'essence d'ici 2035

Selon Alain Maron, de nombreuses mesures concerneront le secteur du bâtiment, responsable de 60% des émissions directes. La fin du chauffage au charbon est fixée à 2021, celle du chauffage au mazout en 2025 et le diesel sera interdit d'ici 2030. Pour l'essence et le LPG, ce sera à l'horizon 2035.

La stratégie de rénovation adoptée à la fin de la législature sortante sera poursuivie. Selon le ministre écologiste, les primes et soutiens divers pour la réduction de la consommation énergétique seront renforcés.

Les efforts seront aussi amplifiés pour soutenir le déploiement des énergies renouvelables à Bruxelles, mais une stratégie d'investissements extra muros est à l'ordre du jour également de manière à disposer de 700 GWh de production renouvelable de plus d'ici 2030.

La production de déchets doit diminuer de 20%. Le tri des déchets organiques (sacs orange) sera obligatoire en 2023.

Nouveauté: sont incluses les émissions dites indirectes, soit celles émises en dehors de Bruxelles via l'alimentation, la consommation, les matériaux des bâtiments. Celles-ci sont cinq fois plus élevées que les émissions directes.

En matière de mobilité, Bruxelles projette, selon la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), une batterie de mesures pour réduire les déplacements en voiture individuelle à un quart de l'ensemble d'ici 2030.

La Région bruxelloise s'engage à veiller à ce que les politiques qui sont et seront menées pour rencontrer ces objectifs ne pénaliseront pas les habitants en situation de précarité.