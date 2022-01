La décision a été prise par le gouvernement bruxellois afin de se conformer aux constats de l'audit présenté par Pascal Smet (one.brussels) en 2018, alors ministre des travaux. Deux autres ponts sont concernés, le pont de la Petite-Ile à Anderlecht dont la construction remonte à 1936 selon nos confrères de la RTBF, et (évidemment) le fameux dossier du viaduc Hermann-Debroux.

La construction date 1978, la rampe fait 120 mètres de long et compte onze travées de béton. Mais aujourd'hui, elle est infiltrée d'eau, nous rapportent confrères de la RTBF. La rampe du pont Van Praet, qui relie Bruxelles au centre commercial du Docks via les trams 3 et 7, ne sera bientôt plus. La région a prévu une destruction avant de reconstruire la structure à l'identique. Le cabinet de la ministre de Travaux publics Elke Van den Brandt (Groen) a budgétisé 3,6 millions d'euros, les travaux devraient commencer cette année.