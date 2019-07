Les fans l'attendaient début du mois. Il devront encore patienter...

On l'attendait au début du mois, en même temps que l'inauguration du nouveau food court du centre commercial bruxellois City 2.

Le fast-food américain Five Guys n'ouvrira finalement pas ses portes avant la fin du mois de juillet, annonce Bruzz, sur base d'une information venant d'une employée de City 2.

En cause ? Le chantier prend plus de temps que prévu. Pour mémoire, Five- Guys occupera deux étages dans le centre commercial de l'hyper-centre ville. Il s'agira de la première enseigne à Bruxelles, la deuxième en Belgique.