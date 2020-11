Vendredi dernier, (le 20 novembre, NDLR) vers 18h00, une patrouille en civil et motorisée de la recherche locale a constaté, au carrefour formé par l’avenue Louise et la chaussée de Vleurgat à Ixelles, la présence d'un particulier au comportement étrange. Le visage dissimulé par sa capuche et gsm à la main, visiblement dans l’attente d’un tiers, il surveille les alentours. Les policiers décident donc d’observer la scène. Rapidement, l'individu est rejoint par deux autres hommes et après seulement quelques secondes, le trio se sépare en se saluant avec les coudes.

Face à cet agissement suspect, les policiers procèdent au contrôle du premier particulier. Celui-ci, après avoir identifié les policiers, se met à rire. Il dit qu’il sait qu’il a été pris en flagrant délit d’achat de stupéfiants et remet de son propre chef aux policiers de l'herbe de cannabis conditionnée.

Les deux présumés vendeurs seront, pour leur part, interceptés avenue de Vleurgat. Sur B.M., seront retrouvé 100 euros, un smartphone dernier cri ainsi qu’un gramme d’herbe de cannabis. Sur son comparse, le même téléphone portable ainsi que la somme de 410 euros.

Après des recherches, il apparaît que les deux hommes, âgés d’une petite vingtaine d’années, sont déjà connus des services de police.

Le premier dans le cadre de quatre dossiers en relation avec la détention de stupéfiants et le second dans le cadre de deux dossiers n’étant pas en lien avec des stupéfiants.

La perquisition menée au domicile respectif des suspects a permi la saisie cumulée de 85,5 grammes d’herbe de cannabis, de 3,8 grammes de résine de cannabis ainsi que de tout le matériel nécessaire pour préparer et vendre des stupéfiants c'est à dire sept effriteuses, une balance de précision, une sous-videuse ainsi que d’un couteau présentant des résidus de cannabis.

Les deux hommes ont été mis à la disposition des autorités judiciaires.