"Qui veut des croustillons?", crie Typh Barrow, marraine officielle de la Foire du Midi de cette année au stand de Patrick de Corte. Depuis son comptoir provisoire, la chanteuse bruxelloise sert la petite dizaine d'enfants réunis, les yeux brillants devant les croustillons fumants et saupoudrés de sucre impalpables.

Le temps d'une après-midi, environ 130 enfants malades de différentes associations ont pu profiter pleinement et gratuitement des dizaines d'animations de la Foire du Midi. Un événement qui revient chaque année, organisé depuis 15 ans de concert par les forains et la Ville de Bruxelles. "Nous sommes tous parents, c'est la moindre des choses que de faire plaisir à ces enfants", explique Patrick de Corte, président du comité des forains. "On encourage vraiment les associations bruxelloises à participer. Ce sont souvent les mêmes qui reviennent mais on est ouverts à vraiment tous les types d'associations pour enfants."

Sur le manège à l'entrée de la foire, une dizaine d'enfants, tous âges confondus, crient et lèvent les bras alors que l'attraction tourne à toute allure. Aux côtés de l'un d'eux, Typh Barrow est, elle aussi, en folie sur le manège. "Je vais partager toute cette journée avec les enfants", explique-t-elle à la sortie de l'attraction. "Je me laisse porter, je les suis aux stands et je vois où ils veulent aller. Ça fait partie de mon rôle de marraine de la foire et puis c'est magique de les voir si heureux."

Un peu plus loin, on retrouve Ayan, 8 ans, qui fait partie de l'Hôpital des Enfants Reine Fabiola. Sous dialyse, il doit éviter les croustillons. Mais qu'à cela ne tienne, Ayan est plutôt intéressé par les auto tamponneuses, son attraction préférée. "C'est la deuxième fois que je viens et j'adore les attractions", explique-t-il fièrement. Pas loin, son éducatrice Fabienne Lenain confie: "Nous venons chaque année, en essayant de faire participer un maximum d'enfants. C'est une expérience incroyable pour eux, ils en parlent toujours des jours après. Ça a une répercussion énorme sur leur moral, ça leur permet d'oublier le temps de quelques heures qu'ils sont malades."

Etait présente aussi l'association Gesed qui soutient les enfants atteints des syndromes d'Ehlers-Danlos, une maladie génétique rare et orpheline qui peut toucher la peau et les articulations. De leur côté, pas question de se séparer, on fait chaque stand en groupe pour que tout le monde puisse pleinement en profiter. "Ils décomptaient les jours avant de venir ici", explique Christel, une éducatrice. "C'est exceptionnel ce genre d'activités pour eux. D'autant plus que c'est assez rare qu'on bénéficie d'activités gratuites comme aujourd'hui."