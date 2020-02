Le ministre en charge de la Fonction publique locale à Bruxelles, Bernard Clerfayt a confirmé mardi, en commission du parlement bruxellois, avoir reçu mandat du gouvernement bruxellois pour consacrer en 2020 15 millions d'euros à une revalorisation des barèmes des fonctionnaires publics locaux.

Il y a en outre un accord de principe sur un rattrapage de l'écart estimé entre ces barèmes et ceux des agents de la fonction publique locale en Flandre et en Wallonie d'ici 2024, a-t-il répondu aux députés Véronique Lefrancq (cdH), David Leisterh (MR) et Ahmed Mouhssin (Ecolo). L'administration des pouvoirs locaux estime cet écart à 65 millions par rapport à la Flandre, 90 millions par rapport à la Wallonie et 330 millions par rapport aux fonctionnaires régionaux, soit plus de 25%, d'après les syndicats.

Les écarts observés ont engendré un regain de tension sociale depuis plusieurs mois dans le secteur à Bruxelles, et des actions à la fin de l'été et au début de l'automne derniers.

Depuis novembre dernier, le gouvernement bruxellois s'est engagé dans un processus d'objectivation des données et revendications, et dans l'ouverture de négociations.

Selon Bernard Clerfayt, il y a un accord de principe pour permettre de porter les barèmes appliqués à Bruxelles dans une fourchette située entre ceux de la Wallonie et de la Flandre d'ici 2024, soit à hauteur de quelque 75 millions d'euros.

L'évolution sera progressive en commençant par les revenus les plus faibles, a-t-il dit.

Mais l'objectif est d'adapter à terme tous les niveaux de barèmes, que ce soit pour les communes, les CPAS ou les hôpitaux publics.

Il a été décidé lors de réunions organisées à la fin du mois de janvier, d'une part avec les représentants syndicaux, et d'autre part avec la conférence des bourgmestres, de constituer des groupes de travail pour comparer les barèmes plus finement, les chiffres actuels reposant sur des estimations.

Bernard Clerfayt a précisé avoir demandé aux communes de procéder à un calcul de revalorisation niveau par niveau. On n'est selon lui actuellement pas en mesure de dire combien coûtera la revalorisation dans chaque commune et par niveau.