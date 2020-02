Les membres du personnel de l’athénée royal Andrée Thomas ont mené un arrêt de travail d'urgence ce lundi à 11h51. Professeurs et éducateurs dénoncent depuis décembre la mauvaise gestion quotidienne de l'école par la direction, dont ils demandent le départ.

La cinquième heure de cours a été perturbée ce midi à l'athénée Andrée Thomas, à Forest. L'équipe pédagogique a mené un arrêt de travail visant à dénoncer "une série d'actes violents à l'encontre de membres de personnel". Pour rappel, une quarantaine d'élèves s'était retranchée début décembre dans le réfectoire de l'école. Ils protestaient contre des problèmes d'hygiène mais aussi contre le fait qu'ils n'avaient toujours pas reçu d'horaires d'examen. La police était intervenue et avait arrêté administrativement l'un des jeunes. Suite à cette action, les professeurs ont exigé le départ de leur directrice, jugée inapte à la fonction.

Rampe d'escalier arrachée, faux plafond détruit, insultes, pétards...

"Depuis janvier, le climat s'est dégradé. Une enseignante chevronnée a été copieusement insultée par des cinquièmes, à tel point qu'elle ne veut plus les revoir, déplore une professeure, affiliée à la CGSP. Faux plafond détruit, chewing-gum collé sur les portes et dans la serrure pour empêcher les professeurs de rentrer dans les classes, rampe d'escalier arrachée du mur, pliée et mise en travers du passage, sol abimé par des éclats de pétards : ces deux dernières semaines, nous avons assisté à de graves faits de vandalisme. Et la direction ne fait rien. Aucune enquête n'est menée, les professeurs sont tenus pour responsables, on leur dit qu'ils ne savent pas tenir leurs classes."

Plus grave encore, une enseignante aurait été droguée la semaine dernière. "Je l'ai croisée complètement stone dans les couloirs. Elle a expliqué avoir fortement toussé, incommodée par une substance puis s'être sentie dans un état second où elle alternait les états d'hilarité et de dépression. Aux urgences et au commissariat, on lui a dit que ça ressemblait à du gaz hilarant. Aujourd'hui, elle est sous certificat médical jusqu'à la fin du mois. C'est une jeune enseignante et elle n'a pas du tout été soutenue par la direction."

C'est ce climat de plus en plus délétère qui a poussé le personnel à mener un arrêt de travail d'urgence ce lundi. Un autre arrêt est déjà prévu demain. "Ces faits graves et en partie impunis placent les membres du personnel dans un contexte de violence et d’insécurité inacceptable. Une vingtaine de collègues sont absents chaque jour pour maladie ou burn-out. De plus, à ce jour, les trois éducateurs promis par la préfète de zone, Annick Bratun, au lendemain des événements du 3 décembre 2019, ne sont pas encore arrivés." Les membres du personnel affiliés à la CGSP précisent que leurs actions se poursuivront jusqu'à l'envoi, par leur PO, d'un interlocuteur compétent.

Contacté, le secrétaire de direction n'a pas souhaité réagir au sentiment d'insécurité des professeurs. Il affirme ne pas être au courant des arrêts de travail, en ce compris celui qui a eu lieu aujourd'hui.

